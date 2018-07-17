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Тарасов решил избавиться от дома, который напоминает ему о Бузовой
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Тарасов решил избавиться от дома, который напоминает ему о Бузовой 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Бывший муж Ольги Бузовой намерен продать загородный дом в элитном поселке Соловьиная роща. При этом футболист просит за жилье вдвое меньше, чем выложил сам. Судя по информации на сайте недвижимости, текущая цена «всего» 68 миллионов рублей, а всего несколько лет назад он стоил все 160 миллионов.
Совсем недавно Тарасов заключил новый контракт с родным для него футбольным клубом «Локомотив», а его молодая жена Анастасия Костенко родила дочь. Внезапная продажа особняка взывает много вопросов. Так сети предположили, что финансовое положение футболиста все-таки не столь безоблачно, однако другие уверены, что причины — глубоко личные. Якобы молодой отец решил избавиться от дома, который напоминает ему о бывшей супруге.
Ранее Пятый канал рассказывал, как безработный Тарасов заложил две дорогущие иномарки.
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