Тарасов решил избавиться от дома, который напоминает ему о Бузовой

Бывший муж Ольги Бузовой намерен продать загородный дом в элитном поселке Соловьиная роща. При этом футболист просит за жилье вдвое меньше, чем выложил сам. Судя по информации на сайте недвижимости, текущая цена «всего» 68 миллионов рублей, а всего несколько лет назад он стоил все 160 миллионов.

Совсем недавно Тарасов заключил новый контракт с родным для него футбольным клубом «Локомотив» , а его молодая жена Анастасия Костенко родила дочь. Внезапная продажа особняка взывает много вопросов. Так сети предположили, что финансовое положение футболиста все-таки не столь безоблачно, однако другие уверены, что причины — глубоко личные. Якобы молодой отец решил избавиться от дома, который напоминает ему о бывшей супруге.

Ранее Пятый канал рассказывал, как безработный Тарасов заложил две дорогущие иномарки.