Ещё 25 квартир получат сироты в Приморье

Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Очередное распределение жилья для сирот по итогам состоявшихся в Приморье аукционов прошло в понедельник, 16 июля. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в состав рабочей группы вошли те, кто стоит в очереди на получение квартир в крае.

В рабочем совещании под председательством вице-губернатора Ирины Мануйловой приняли участие сотрудники профильных департаментов администрации Приморья, а также представители от инициативной группы детей-сирот, которые стоят в очереди на получение жилья.

Всего по результатам прошедшего распределения жилье получат в четырех муниципалитетах Приморья — Большом Камне, Артеме и Находке , а также в Лазовском районе. Все квартиры будут переданы новым владельцам в пользование в соответствие со сводным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Всего по итогам электронных аукционов куплено 25 квартир», — отметила заместитель директора департамента образования и науки Наталья Василянская.

Всю процедуру представители от инициативной группы смогли увидеть «изнутри», а также лично поучаствовать в распределении. Кроме того, специалисты профильного департамента еще раз акцентировали внимание на вопросе поиска сирот, очередь которых уже подошла.

«Дело в том, что иногда контакты, которые указаны, либо недействительны, либо устарели, а актуальные данные не были поданы. Поэтому разыскать очередников становится практически невозможно», — отметили специалисты департамента.

Кроме того, во время заседания рабочей группы Ирина Мануйлова рассказала инициативной группе о том, как продвигается разработка сертификатов на жилье.

С предложениями, направленными на системное решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот в Приморье, глава региона обратился к Президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле в начале июля.

В обращении, которое Андрей Тарасенко передал Президенту, содержится ряд предложений, среди которых внесение в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность.

«Полагаю, что возможность предоставления жилищного сертификата создаст условия для эффективного исполнения государством социальных функций», — подчеркнул глава края.

Владимир Путин дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву проработать данное предложение. Планируется, что Приморье станет пилотным регионом, где будет реализован проект. Глава государства также дал поручение в случае успешной его реализации «тиражировать» проект и на другие субъекты страны.

В рамках разработки концепции, врио вице-губернатора Ирину Мануйлову включили в рабочую группу Министерства просвещения как представителя от региона, отвечающего за внедрение этой модели. В ведомстве будет проведен ряд совещании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, чтобы разработать пакетный материал по внедрению сертификата в Приморском крае

«Все это позволит проработать и минимизировать риски, возможные при использовании такой модели», — сказала Ирина Мануйлова.

Также глава Приморья Андрей Тарасенко озвучил Президенту проблему отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания у сирот, которые пока стоят в очереди на жилье. С этим вопросом к нему обратились сами приморцы — у людей возникают сложности с устройством на работу, оформлением детей в детские сады и школы.

Руководитель края предложил законодательно закрепить за ними право регистрации в тех организациях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир. Глава государства поручил Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву данное предложение «рассмотреть и поддержать».

По поручению Андрея Тарасенко параллельно с поиском системного решения проблемы ведется работа по принятию оперативных мер. Так, в частности, разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир, до момента предоставления жилья.

В настоящее время постановление уже подписано, и свои расходы по найму смогут компенсировать дети-сироты и оставшихся без попечения родителей, в том числе, достигшие 23-летнего возраста. На реализацию дополнительной меры социальной поддержки этой категории граждан в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей. Компенсировать расходы за съемное жилье можно с 1 января 2018 года.

Приняты и поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые предусматривают оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, а также уточнение порядка их включения в сводный список. Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет. Помимо этого, принятый документ ускорит процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений. Изменения в закон вступили в силу с 1 июля 2018 года.

В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 миллиард рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы — строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.