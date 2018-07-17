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С новосельем: в Самаре дольщики 26-этажного долгостроя получили квартиры
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С новосельем: в Самаре дольщики 26-этажного долгостроя получили квартиры 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Дом строили более 10 лет  В Самаре сдали в эксплуатацию один из проблемных объектов долевого строительства. Речь идет о 26-этажном жилом комплексе «Альбатрос» на пересечении улиц Владимирской и Тухачевского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства.
— Дольщики ждали свои 378 квартир более 10 лет, — пояснили в белом доме.
Строительство заканчивала другая компания
За время ожидания семьи некоторых собственников жилья выросли.
— Мы вступали в «долевку», когда родился старший сын. Сейчас он уже школьник, и у него подрастает сестренка, — рассказала Ирина Четвертова. — Были моменты, когда казалось, что надежды уже нет.
Строительством ЖК «Альбатрос» занималась компания «Самарагорстрой». Она же была застройщиком комплекса «Монблан» и коттеджного поселка «Дубрава». В 2009 году в отношении фирмы было начато дело о банкротстве. Через год в отношении руководителей конторы возбудили уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Дубравы», а администрация Волжского района расторгла договор аренды с компанией.
По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе остается актуальной проблема обманутых дольщиков.
— По «Альбатросу» мы объединили усилия с застройщиком и ответственными ведомствами. Но есть и другие объекты. По некоторым проблемным «долевкам» решение уже есть, — пояснил Дмитрий Азаров.
Одним из таких проблемных объектов является коттеджный поселок «Дубрава». По словам руководителя департамента государственных услуг и надзора в сфере строительства Сергея Абрамовича, свои квадратные метры обманутые дольщики получат до 2022 года. Подбором квартир займется девелоперская компания «Древо».
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