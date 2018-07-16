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Александр Плутник: Треть всех российских застройщиков перечислили в Фонд дольщиков 1,8 млрд руб. взносов
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Александр Плутник: Треть всех российских застройщиков перечислили в Фонд дольщиков 1,8 млрд руб. взносов 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Это составляет 1,1% общей стоимости строящихся в России жилых объектов (15, 7 тыс.) и позволяет покрыть страховкой в случае внезапной остановки строительства 43,5 тыс. ДДУ. Фото: Артем Коротаев/ТАСС Глава ДОМ.РФ и генеральный директор Фонда защиты дольщиков Александр Плутник (на фото) на пятничном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном долевому строительству, рассказал о новых полномочиях, которыми наделен Фонд. Вступившие в силу с 1 июля этого года изменения в 214-ФЗ наделяют Фонд правом осуществлять мониторинг соответствия застройщиков требованиям обновленного законодательства по таким параметрам, как: • раскрытие застройщиком информации о себе; • целевое использование застройщиком денежных средств; • наличие негативной информации или отказа в аудиторском заключении; • контроль передачи жилых помещений дольщикам. Фото: www.kr-gazeta.ru По всем этим аспектам Фонд выявляет нарушения (если они есть) и информирует о них Росреестр и контролирующие органы субъектов РФ. Кроме того, руководитель ДОМ.РФ сообщил, что сегодня на компенсационный счет Фонда перечислено 1,8 млрд руб. взносов от 1,3 тыс. застройщиков. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб., а число застройщиков, зарегистрированных к настоящему времени в ЕИСЖС — 4 тыс. Фото: www.belrynok.by Таким образом, доля взносов, собранных примерно от трети всех зарегистрированных застройщиков, составляет 1,1% от общей стоимости зарегистрированных в ЕИСЖС строящихся объектов (15,7 тыс.). Это позволяет покрыть страховкой (в случае внезапной остановки стройки) 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Напомним, что в целях надежного и объемного покрытия рисков граждан, приобретающих квартиры в новостройках, на смену системе отчислений в Фонд призвана прийти система банковского сопровождения застройщика, предусматривающая, де-факто, финансирование всего процесса возведения дома за счет банковского кредита, а не средств дольщиков.
Единый реестр застройщиков: последние новости
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