Дольщики ЖК «Рассказово» подали в суд на правительство Москвы из-за уплотнения застройки комплекса 

Эксперты не верят в успех истцов, а застройщик в лице холдинга Sezar Group позиционирует свой новый проект как сделанный во благо жильцов. Фото: www.metrprice.ru К правительству Москвы и городскому Комитету по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) предъявили иск 20 дольщиков ЖК «Рассказово», расположенного в Новой Москве. Как сообщает «Коммерсант», обратившиеся в Мосгорсуд истцы не согласны с тем, что столичные власти позволили застройщику — холдингу Sezar Group (67-е место в ТОП по РФ, 12-е место по Москве) — увеличить плотность жилой застройки вдвое, в том числе в ущерб первоначально заявленным зеленым зонам. В качестве разрешительного документа выступает новый градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), согласованный застройщиком с городскими властями в 2017 году, уже после выдачи договоров долевого участия. Фото: www.sz-rasskazovo.ru Прежний план, образца 2013 года, предусматривал вдвое больший простор на территории ЖК «Рассказово». К тому же дольщики приобретали квартиры в том проекте по цене на 25% выше рыночной. Этот факт также лег в основу иска двух десятков покупателей квартир. Свое возмущение и недовольство жильцы комплекса выплескивают и в интернет-пространство. Лейтмотив ряда постов на сайтах и форумах: «Нас обманули». Для сравнения приводятся картинки с прежним и нынешним вариантом застройки ЖК «Рассказово». Фото: www.infinica.ru Между тем, как отмечает «Коммерсант», эксперты невысоко оценивают шансы дольщиков выиграть этот иск и заставить московские власти вернуть прежний ГПЗУ. Дело в том, что последний вариант градостроительного плана земельного участка плана вполне соответствует действующим в столице Правилам землепользования и застройки и порядку их принятия. Впрочем, ряд экспертов критиковали этот документ (постановление Правительства г. Москвы от 17.05.2018 №457—ПП «Об утверждении Порядка направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы»), в том числе и на страницах портала ЕРЗ. Фото: www.lavkaknig.com Например, по мнению профессора Высшей школы урбанистики Эдуарда Трутнева (на фото), это постановление обречено противоречить ЗК РФ и ГрК РФ, поскольку оно регламентирует изменения ПЗЗ г. Москвы — «того нормативного правового акта, который исходно, со дня его утверждения, противоречит базовым нормам указанных федеральных законов». Такого рода противоречия «не являются сугубо формальными, безразличными к практике, но обеспечивают утверждение и распространение деструктивных начал в системе градорегулирования столицы», — резюмирует эксперт. Что касается позиции застройщика, то в Sezar Group не склонны расценивать ситуацию как «конфликт с дольщиками» в силу сравнительно небольшого числа истцов: всего по ЖК «Рассказово» заключено 3,9 тыс. ДДУ, в соответствии с которыми уже построено 2,2 тыс. квартир. Фото: www.interfax.ru Более детально свое позитивное отношение к новому ГПЗУ представители Sezar Group высказали на недавней пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По словам коммерческого директора группы Ольги Барабановой (на фото), в результате комплексных преобразований объем социальной инфраструктуры в интересах жителей увеличен вдвое. Согласно обновленной концепции, на территории ЖК площадью 34 га будет возведено 10 жилых домов, 3 детских сада, 2 поликлиники, школа, торговый центр, многоуровневый паркинг. Напомним, что ранее проект предусматривал 7 жилых и 2 офисно-гостиничных здания, 2 детских сада, поликлинику, школу, офисно-торговый центр и 2 многоуровневых паркинга. Фото: www.dolgostroyunet.ru СПРАВКА ЕРЗ: Холдинг Sezar Group Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 247 907 кв. м Объектов строительства — 7 (в 2 ЖК) Место в ТОП по РФ — 67-е место Место в ТОП по Москве — 12-е место Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 116 646 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2016 году — 46-е Объем ввода жилья в 2017 г. — 0 кв. м Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 0 кв. м Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 4,5 (из 5) Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 5 (из 5) Другие публикации: О внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы В 2018 году землепользователи смогут выбирать вид использования участка ГПЗУ, выданные до 1 января 2017 года, будут действовать еще три года Процедура внесения изменений в ГПЗУ будет упрощена Минстрой России разъяснил новый порядок выдачи ГПЗУ С 1 июля меняется форма ГПЗУ