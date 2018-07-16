Миллион россиян оформили недвижимость через нотариуса 

Частично рост связан с тем, что в некоторых случаях — если продается доля жилья или квадратные метры принадлежат ребенку — поход к нотариусу стал обязательным. Но растет и число добровольных обращений. Да, купить-продать квартиру вполне можно и по-простому, составив договор на коленке и подав его в Росреестр через многофункциональные центры. Однако вряд ли надо рассказывать о том, насколько опасен такой путь. В сейфах правоохранителей лежит немало дел, когда неудачливые граждане в результате таких сделок лишались и денег, и квартир, а то и жизни. А виновных не всегда удается найти и наказать.
Гарантии безопасности и законности сделки может дать только специалист, то есть нотариус, который, кстати, работает в режиме одного окна. Более того, сейчас в Госдуме рассматривается инициатива, которая сделает обязательной электронную подачу документов в Росреестр при оформлении сделок через нотариуса и, соответственно, ускоренную регистрацию. Сейчас это разрешено, но необязательно. За год возможностью ускоренной регистрации права собственности по сделке с недвижимостью воспользовались 133 тысячи россиян. Процесс согласно закону занимает один рабочий день, нотариус отправил документы и тут же получил. Тариф на эту услугу составляет одну тысячу рублей. После принятия закона услуга нотариуса по подаче сведений в Росреестр в электронном виде для регистрации прав по нотариально удостоверенной сделке станет частью единого нотариального действия, то есть будет для граждан бесплатной. В свою очередь, тариф на нотариальное удостоверение сделки как в 2017-м, так и в 2018 году остался прежним, несмотря на инфляцию и изменение других экономических показателей, — он составляет, если сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению, 0,5 процента от суммы сделки, но не более 20 тысяч рублей. Так, нотариальное удостоверение сделки купли-продажи квартиры в 1,5-2 млн рублей обойдется гражданину примерно в 10-15 тысяч рублей. Итоговая сумма может отличаться в одну-две тысячи в различных регионах страны. Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик особо обращает внимание, что по закону каждый нотариус в стране несет за свою работу полную имущественную ответственность. Покрытие ущерба любого размера гарантировано на все 100 процентов благодаря многоступенчатой системе страхования нотариальной деятельности. Поэтому в случае ошибки человеку компенсируют ущерб.