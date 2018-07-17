В Некрасовке выявили более 100 незаконно сдаваемых квартир

За первое полугодие 2018 года в микрорайоне Некрасовка полицейские совместно с председателем совета ОПОП выявили более ста квартир, собственники которых сдают их в аренду и не декларируют свою деятельность в налоговых органах , сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«За первое полугодие 2018 года выявлено 115 квартир данной категории, что говорит о приоритетности данного направления как для полиции, так и для ОПОП, — сообщил председатель совета общественных пунктов охраны порядка района Некрасовка Антон Локтюшин.

По его словам, информация по 51 квартире уже направлена в инспекцию федеральной налоговой службы, а по 64 квартирам участковые проводят проверки.

Локтюшин также отметил, что часто общественники вместе с полицией выявляют факты сдачи жилья получившими квартиры по социальной программе детьми-сиротами и лицами, которые остались без попечения родителей.

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