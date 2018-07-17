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В Некрасовке выявили более 100 незаконно сдаваемых квартир
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В Некрасовке выявили более 100 незаконно сдаваемых квартир 

Мир24 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
За первое полугодие 2018 года в микрорайоне Некрасовка полицейские совместно с председателем совета ОПОП выявили более ста квартир, собственники которых сдают их в аренду и не декларируют свою деятельность в налоговых органах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«За первое полугодие 2018 года выявлено 115 квартир данной категории, что говорит о приоритетности данного направления как для полиции, так и для ОПОП, — сообщил председатель совета общественных пунктов охраны порядка района Некрасовка Антон Локтюшин.
По его словам, информация по 51 квартире уже направлена в инспекцию федеральной налоговой службы, а по 64 квартирам участковые проводят проверки.
Локтюшин также отметил, что часто общественники вместе с полицией выявляют факты сдачи жилья получившими квартиры по социальной программе детьми-сиротами и лицами, которые остались без попечения родителей.
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