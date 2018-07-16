Более 100 незаконно сдаваемых квартир выявили в 2018 году в Некрасовке

Более 100 квартир, собственники которых сдают их в аренду и не декларируют свою деятельность в налоговых органах , было выявлено участковыми уполномоченными полиции совместно с председателем совета ОПОП в Некрасовке за первое полугодие 2018 года.

— За первое полугодие 2018 года выявлено 115 квартир данной категории, что говорит о приоритетности данного направления как для полиции, так и для ОПОП, — сообщил председатель совета общественных пунктов охраны порядка района Некрасовка Антон Локтюшин. — Информация по 51 квартире, выявленная в первом полугодии, была направлена в инспекцию федеральной налоговой службы, а по 64 квартирам участковыми проводятся проверки.

При этом часто общественники совместно с полицией выявляют факты сдачи жилья получившими квартиры по социальной программе детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей.

— По данным фактам устанавливается владелец, временные жильцы выселяются, и информация сообщается в центр социального обслуживания района, а квартира становится на контроль УВД , — разъяснил Антон Локтюшин.

О фактах недекларируемой сдачи жилья жители Некрасовки могут сообщить в полицию по телефону: 8 (495) 706-91-94 либо в ОПОП по телефону: 8 (499) 746-76-41.