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Более 100 незаконно сдаваемых квартир выявили в 2018 году в Некрасовке
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Более 100 незаконно сдаваемых квартир выявили в 2018 году в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Более 100 квартир, собственники которых сдают их в аренду и не декларируют свою деятельность в налоговых органах, было выявлено участковыми уполномоченными полиции совместно с председателем совета ОПОП в Некрасовке за первое полугодие 2018 года.
— За первое полугодие 2018 года выявлено 115 квартир данной категории, что говорит о приоритетности данного направления как для полиции, так и для ОПОП, — сообщил председатель совета общественных пунктов охраны порядка района Некрасовка Антон Локтюшин. — Информация по 51 квартире, выявленная в первом полугодии, была направлена в инспекцию федеральной налоговой службы, а по 64 квартирам участковыми проводятся проверки.
При этом часто общественники совместно с полицией выявляют факты сдачи жилья получившими квартиры по социальной программе детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей.
— По данным фактам устанавливается владелец, временные жильцы выселяются, и информация сообщается в центр социального обслуживания района, а квартира становится на контроль УВД, — разъяснил Антон Локтюшин.
О фактах недекларируемой сдачи жилья жители Некрасовки могут сообщить в полицию по телефону: 8 (495) 706-91-94 либо в ОПОП по телефону: 8 (499) 746-76-41.
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