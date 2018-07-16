Как приобрести недвижимость в Испании?

Если у вас есть временно свободные средства, вложите их с выгодой — купите недвижимость в Испании . Теплое море и жаркое солнце позволяют здесь отдыхать круглый год, а развитая инфраструктура — большой плюс для тех, кто хотел бы остаться тут на ПМЖ.

Где приобрести испанскую недвижимость

Большой популярностью среди граждан РФ и СНГ пользуется недвижимость на Коста Брава. Это просто идеальное место для тех, у кого есть деньги: летом тут популярны дайвинг, каякинг, велосипедные и пешие прогулки, а в зимние месяцы можно позаниматься лыжным спортом. Наиболее популярным туристическим центром на этой части побережья является Льорет-де-Мар. Барселона популярна благодаря своей развитой инфраструктуре и историческим достопримечательностям. Эта часть побережья носит название Коста-дель-Маресме.

Южный берег, Коста-дель-Соль, считается очень элитным. Это место отдыха арабских шейхов, известных политиков и успешных бизнесменов. Так что любая недвижимость в Марбелье подчеркнет ваш высокий статус в деловых кругах.

Покупать испанскую недвижимость лучше всего с помощью посредника, к примеру, вы можете обратиться в Damlex Realty, Тел: + (34) 935 434 367.

Процедура покупки недвижимости

Покупку следует начинать с планирования своего тура и согласования его с агентством. К счастью, многие фирмы предлагают бесплатные ознакомительные туры.

Для начала вам надо добраться в эту страну. Проще всего сделать это самолетом. Наиболее крупные аэропорты находятся в Барселоне, Мадриде , Аликанте, Валенсии, Севилье , Малаге и на острове Ибица. По самой стране удобно путешествовать поездом или автобусом, вы можете арендовать и машину — дороги в королевстве на очень высоком уровне.

После того, как квартира или таунхаус будут зарезервированы за покупателем, на его имя открывается банковский счет, с которого будут осуществляться все операции, связанные с объектом. После открытия счета вы получаете на руки банковскую книжку для учета операций и дебетовую банковскую карту.

Продавец и покупатель подписывают задатковый контракт, который предполагает уплату 10% от стоимости жилья. Также следует выделить контракт резервации — покупатель платит 1-1,5% от стоимости недвижимости. Это бронь, гарантия заинтересованности человека именно в этих «квадратных метрах». Остальная сумма выплачивается тогда, когда будет подписана купчая. Это действие выполняется в присутствии испанского нотариуса.