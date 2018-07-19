В новой Москве ввели в эксплуатацию два жилых корпуса ЖК «Позитив» 

Общая площадь квартир в корпусах составляет 33,9 тысячи квадратных метров.
Два жилых корпуса, расположенных в Новомосковском административном округе, ввели в эксплуатацию.
Четвертый и пятый корпус жилого комплекса «Позитив» начали использовать. Открылась запись будущих жильцов на выдачу ключей.
ЖК «Позитив» расположен в Румянцево, в трех километрах от МКАД. Застройщиком проекта является ООО «Главрегионстрой Румянцево», а девелопером — Capital Group.
Общая площадь квартир в корпусах составляет 33,9 тысячи квадратных метров. На цокольных этажах зданий расположатся продуктовые магазины, аптеки и детский клуб.
Во дворах жилого комплекса находятся собственные парковки, детские площадки и мета для занятия спортом. Кроме того, там высажены деревья и кустарники, сообщает агентство «Москва».