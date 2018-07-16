Пятилетний китаец выпал с балкона 19‐го этажа и остался невредим

Пятилетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на 19‐м этаже, и чудом спасся, успев схватиться за решетку балкона квартиры этажом ниже, сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Дажоу на юго-западе Китая . Бабушка, с которой оставили малыша, положила его спать и отправилась на фитнес, надеясь вернуться до его пробуждения. Но ребенок проснулся раньше запланированного времени и отправился искать ее по квартире. В итоге он открыл окно и потерял равновесие.

На видеозаписи, зафиксировавшей инцидент, видно, как он крепко обхватывает руками перила балкона, время от времени поглядывая вниз.

Висящего на решетке ребенка заметила уборщица, которая тут же вызвала аварийные службы и предупредила сотрудников службы безопасности. По ее словам, она постаралась не кричать, чтобы не напугать его. Трое сотрудников службы безопасности вместе с несколькими соседями бросились в квартиру, но она была заперта. Проникнуть в помещение удалось, взломав дверь топором.

Ребенок, по разным данным, болтался на перилах от восьми до 20 минут.