Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

«Компания «Полис Групп» возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. Таким образом, наши покупатели, выбирая квартиру, знают, куда будет ходить их ребенок», — отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов

К настоящему моменту в Мурино, в составе ЖК «Мой город», в эксплуатацию введены 4 детских сада в общей сложности на 400 мест и школа на 1224 места (построена совместно с ГК «Арсенал»).

Кроме того, сданы детский сад на 140 мест и школа на 275 мест в ЖК «Австрийский квартал», а также детский сад на 110 мест в составе ЖК «Березовая роща» в Кудрово.

Все объекты переданы на баланс области по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

На разных этапах строительства у СК «Полис Групп» находятся еще 4 детских сада, два из них готовятся к вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Это объекты в ЖК «Краски лета» (Мурино) и в ЖК «Вернисаж» (Кудрово).

По данным Единого реестра застройщиков в настоящее время компания занимает первое место в Ленобласти по вводу жилья и входит в число крупнейших девелоперов, реализующих здесь свои проекты.

Совещание с руководителями строительных копаний под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко прошло 12 июля 2018 года.