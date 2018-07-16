Иностранные болельщики изменили рынок столичного жилья

Болельщики разъезжаются по домам. Сроки ниавыгоднейших сделок по аренде жилья подходят к концу. Эксперты по недвижимости говорят: масштабное спортивное событие серьезно изменило московский рынок аренды недвижимости. Таких явлений, какие появились сейчас, у нас никогда не было. За подробностями «ВМ» обратилась к директору Департамента аренды городской недвижимости Blackwood Ивану Бородину.

Иван Александрович, как же ЧМ-2018 повлиял на столичный рынок аренды жилья? Какие тенденции можно отметить?

Во-первых, с марта был зафиксирован существенный рост спроса на краткосрочную аренду жилья элитных квартир. Спрос вырос на 25 процентов. Во-вторых, увеличились цены на краткосрочную аренду. В-третьих, из-за роста ставок на арендный рынок вышло множество объектов, которые раньше вообще не сдавались. Собственники впервые начали сдавать эти квартиры именно к чемпионату мира по футболу, зато теперь планируют делать это постоянно. Ранее собственники придерживались мнения, что приезжающим на чемпионат мира фанатам нельзя «доверять» дорогой ремонт и мебель. Но сейчас мы можем утверждать, что многие перестали опасаться этого и впредь планируют сдавать свои квартиры.

Получил развитие и другой тренд: люди на период проведения ЧМ выезжали из своих квартир на дачи, к родителям, друзьям и сдавали свое жилье болельщикам.

Пришлось ли столкнуться с каким-либо новым явлением, о котором в Москве раньше не слышали?

На Западе это явление развито, а для России — новинка, но мы зафиксировали его появление. Это сервис Каучсерфинг (CouchSurfing). Каучсерферы приглашают к себе гостей в квартиру, бесплатно обеспечивают питание, услуги по уборке. Но, взамен, позднее, по договоренности, хозяева поедут в гости за границу, к своим квартирантам, на таких же условиях. Уже существует рейтинг хозяев, сдающих квартиры на таких условиях. Хотя у нас менталитет отличается от западного, тем не менее, мы прогнозируем интерес к данному сервису.

Что за люди — арендодатели, решившие заработать на ЧМ? Кто они и какие? Можно ли прикинуть типаж?

Обычные люди, имеющие альтернативное место проживания на период ЧМ или вторую квартиру/дом.

Были ли периоды в истории рынка Москвы, сопоставимые по ажиотажу с ЧМ-2018?

Москва давно не принимала у себя мероприятие такого масштаба. Такому событию не было равных на, наверное, со времен Олимпиады-80.

Какие прогнозы, что с рынком аренды жилья будет дальше?

Традиционно владельцы жилья, особенно элитного, с недоверием относятся к краткосрочным арендаторам, беспокоясь за сохранность своей недвижимости. Но подписание юридически грамотных договоров с компанией, а не физлицом, временная регистрация гостей и высокие ставки, заставили собственников пойти на компромисс. Они убедились, что юридическая защита позволяет смело соглашаться на разные формы аренды, а значит зарабатывать больше. Хотелось бы верить, что это поможет рынку аренды выйти из тени. Также мы прогнозируем, что предложений арендных квартир после проведения ЧМ-2018 станет больше.

ЦИФРА

Самую дорогую квартиру на период чемпионата мира сдавали за 170 тысяч рублей в сутки.

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