Энергетики предостерегли от незаконной установки приборов учета тепла

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Теплоэнергетики РФ предостерегли потребителей от возможных мошенников, которые могут предлагать установить в квартирах счетчики учета тепла.

В июле Конституционный суд РФ счел справедливым требование собственников жилья иметь возможность платить за тепло по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных в квартире. Согласно решению суда, управляющие компании обязаны принимать к расчету показания поквартирных теплосчетчиков, вне зависимости от того, оснащены ли такими приборами все квартиры дома и своевременно ли жильцы остальных квартир подают показания.

"Хочется предостеречь граждан от возможных предложений различных коммерческих структур, которые могут воспользоваться незнанием правил и начнут предлагать установить поквартирные приборы учета в любых домах", — приводятся в сообщении «Калининградтеплосети» слова первого замдиректора компании Дмитрия Ротаря

Он пояснил, что решение суда касается домов с горизонтальной разводкой стояков, где поквартирные теплосчетчики предусмотрены проектом. Иная ситуация в отношении домов с вертикальной системой отопления (таких, например, в Калининграде 90%). В таких домах установка поквартирных счетчиков тепла была запрещена еще в 2011 году приказом Министерства регионального развития.

"Если в вашем доме вертикальная разводка коммуникаций, а вам все равно предлагают поставить индивидуальный теплосчетчик, это мошенничество. По действующим правилам установка поквартирных приборов учета тепла в домах с вертикальными стояками незаконна", — пояснил Дмитрий Ротарь.