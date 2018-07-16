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Заключение о соответствии выдано жилому дому в проблемном ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово
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Заключение о соответствии выдано жилому дому в проблемном ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано дому в проблемном жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому корп. 25 на ул. Акуловская в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
Как уточнили в пресс-службе, строительство жилого дома было начато строительной компанией ЗАО «Группа компаний „Жилищный капитал“ еще в 2011 г. Работы на объекте были приостановлены в январе 2015 г. по причине отсутствия финансирования. После перехода прав собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства к новому застройщику ООО „Осенний квартал“ строительство было возобновлено с апреля 2017 г.
»Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — отметил А. Гарибян.
В пресс-службе отметили, что площадь семисекционного жилого дома переменной этажности (10-12-17) составляет 26 тыс. 395 кв. м. В новостройке получат свои квартиры 355 дольщиков.
«На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», — добавили в пресс-службе.
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