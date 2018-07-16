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Компания Maris подвела итоги развития рынка складской недвижимости в I полугодии 2018
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Компания Maris подвела итоги развития рынка складской недвижимости в I полугодии 2018 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
За первые шесть месяцев 2018 года было введено в эксплуатацию четыре складских комплекса общей площадью 24 300 кв. м, что сопоставимо с показателем I полугодия 2017 года.
При этом все введенные площади сданы в аренду на этапе строительства или построены по схеме built-to-suit.
Во второй половине 2018 года планируется прирост достаточно большего объема складской недвижимости — 154 450 кв. м, большая часть из них — built-to-suit.
В 2018 году наблюдается снижение активности спроса. Ввиду небольшого количества свободных качественных площадей арендаторам выгоднее продлевать текущий договор аренды. Основной объем спроса формируют компании производственного сектора.
По данным на начало июля 2018 свободно около 133 000 кв. м или 4,8%.
Средний уровень ставок остался неизменным и находится в диапазоне 450 — 550 руб. /кв. м/месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи.
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