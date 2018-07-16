В Татарстане жители стали чаще брать жилье в ипотеку

Количество ипотечных сделок в Татарстане увеличилось на 33,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Росреестра

За шесть месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировали 64 248 ипотечных сделок, из которых 32 456 — в Казани . Это на 33,3% больше аналогичного периода прошлого года: тогда за этот же период времени была зарегистрирована 48 201 ипотека.

При этом количество ипотек по кредитным сделкам (сделки по ипотечному кредитованию) составило 40 422 (в Казани — 15 387), в том числе на жилые помещения — 29 012, (в Казани — 11 482); на нежилые — 9096 (в Казани — 3 399), на земельные участки — 2 314 (в Казани — 506).

Также в Татарстане увеличилось количество дольщиков: в этом году Росреестр зарегистрировал 8 722 договоров долевого участия. Между тем, в 2017 году этот показатель составлял 6 644.