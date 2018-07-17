Заключение о соответствии выдано жилому дому в составе ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на слова его главы Артура Гарибяна.

«После завершения итоговой проверки и устранения замечаний корп. №17, входящему в состав жилого комплекса «Пятницкие кварталы», выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Новостройка возведена в дер. Сабурово городского округа Красногорск », — говорится в сообщении.

Отмечается, что застройщиком 13-секционного восьмиэтажного дома является компания ООО «Саб-Урбан». Жилая площадь в доме составляет 18 тыс. 690 кв. м. На первом этаже располагается зона нежилых помещений общественного назначения. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, выполнено озеленение, обустроено парковочное пространство. Свои квартиры в нем получат 434 дольщика.

«Жилой дом готов к вводу в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.