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Американская фармкомпания PPD арендовала офис на юге Москвы
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Американская фармкомпания PPD арендовала офис на юге Москвы 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Недвижимость. Американская фармацевтическая компания Pharmaceutical Product Development (PPD) арендовала 1,1 тысячи квадратных метров в бизнес-парке «Кристалл» на юге Москвы, говорится в сообщении консультанта сделки ILM.
"Компания занимается фармацевтическими исследованиями, и помимо офисного помещения, ей требовался склад под хранение препаратов", — отмечается в нем.
Бизнес-парк «Кристалл» класса В+ общей площадью 44,7 тысячи квадратных метров расположен рядом с Битцевским лесопарком.
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