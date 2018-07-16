Американская фармкомпания PPD арендовала офис на юге Москвы

МОСКВА , 16 июл — РИА Недвижимость. Американская фармацевтическая компания Pharmaceutical Product Development (PPD) арендовала 1,1 тысячи квадратных метров в бизнес-парке «Кристалл» на юге Москвы, говорится в сообщении консультанта сделки ILM.

"Компания занимается фармацевтическими исследованиями, и помимо офисного помещения, ей требовался склад под хранение препаратов", — отмечается в нем.

Бизнес-парк «Кристалл» класса В+ общей площадью 44,7 тысячи квадратных метров расположен рядом с Битцевским лесопарком.