В Московской области создадут около трех тысяч рабочих мест

До конца года в Подмосковье завершат строительство около 15 крупных объектов. Они позволят создать более 2,7 тысячи мест приложения труда. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра стройкомплекса Подмосковья Руслана Тагиева, в настоящее время, в Центре содействия строительству Московской области находится на сопровождении 1727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования — 795 проектов, в стройке — более 480 проектов и еще порядка 450 — на стадии предпроекта.

Наибольшая часть сопровождаемых проектов нежилой недвижимости приходится на объекты производственного назначения — 31%. В сфере складских комплексов — 16% от общего числа проектов, объекты торговли и сельскохозяйственного назначения занимают по 11%, доля объектов отдыха и туризма — 9%, на административно-офисные здания приходится 7% от всех проектов и еще 5% — на объекты транспортной инфраструктуры.

Тагиев также отметил, что созданию новых рабочих мест для подмосковных жителей, способствует, прежде всего, строительство объектов нежилого назначения. В этой связи на территории области реализуется комплекс мероприятий, которые направлены на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов, заинтересованных в строительстве объектов нежилого назначения, в том числе деловой недвижимости, и как следствие, создание новых рабочих мест.

Глава ведомства добавил, что до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию около 13 масштабных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС, суммарный объем инвестиций в которые составляет свыше 23 миллиардов рублей.

«В результате реализации данных проектов в Московской области планируется создать более 2100 рабочих мест», — сказал Руслан Тагиев.

Кроме того, еще около 19 компаний планируют выйти на стройку с крупными проектами, в которые вложат 22 миллиарда рублей. Таким образом, в Московской области появится еще более 1300 новых рабочих мест.