Продажи компании Setl City выросли на 12% в первом полугодии 2018 года

По итогам первого полугодия, объем продаж Setl City по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,1% и достиг 32,26 млрд руб.

В первом полугодии 2018 года были открыты продажи в домах 3-й очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга , 7-й очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Также стартовали продажи квартир в 10-й очереди ЖК «GreenЛандия-2». Среди новых проектов Setl City — ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» на Большом Сампсониевском пр. и «Облака на Лесной» на Новолитовской ул.

За шесть первых месяцев текущего года Setl City ввела в эксплуатацию 9 жилых домов — последние корпуса в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово и ЖК «Олимпия» в Светлогорске Калининградской области . В составе проекта «GreenЛандия-1» компания сдала общеобразовательную школу, рассчитанную на 1175 мест.

Было начато строительство ЖК «Притяжение на Выборгской», ЖК «Фортеция». Setl City приступила к возведению 8 очереди ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе и 7 очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском. Стартовало строительство двух отдельно стоящих социальных объектов. Это детский сад на 200 мест в ЖК «Притяжение на Выборгской» и общеобразовательная школа на 1100 мест в ЖК «Чистое небо».