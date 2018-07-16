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Грузоперевозки Latvijas Dzelzcels уменьшились на 2,3%
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Грузоперевозки Latvijas Dzelzcels уменьшились на 2,3% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сообщается, что в последние три месяца перевозки грузов увеличились, что нетипично для летнего сезона — в июне было 4 млн т, что на 28,5% больше, чем годом ранее. В июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года транспортировка каменного угля выросла на 49,5%, нефтепродуктов — на 7,2%.
За январь — июль на долю внутренних перевозок пришлось 609,4 тыс. т грузов (+3,7%), экспортных — 140 тыс. т (-26,3%), импортных — 1,48 млн т (-3,7%), транзитных — 21,56 млн т (-2,2%), транзитных через порты — 18,73 млн т (-7,9%). Объем международных грузов составил 21,19 млн т (-2,5%), а сухопутный транзит через территорию вырос на 66,4%, до 2,83 млн т.
В этом году существенно увеличилась доля белорусских грузов — с 15,7% в прошлом году до 25,5% в этом. В целом они составили 14,7 млн т, в том числе 5,75 млн т, или 56,4%, — грузы белорусского происхождения.
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