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Нужно ли вам ставить счетчики тепла в своей квартире
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Нужно ли вам ставить счетчики тепла в своей квартире 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд разрешил россиянам платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже когда соседи оплачивают по показаниям общедомовых приборов или по нормативам. ТАСС — о том, почему это важно и как поставить счетчики в квартире.
Анастасия Степанова
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