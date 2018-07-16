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Нужно ли вам ставить счетчики тепла в своей квартире
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Нужно ли вам ставить счетчики тепла в своей квартире
ТАСС
1 час назад
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Фото:
ТАСС
Конституционный суд разрешил россиянам платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже когда соседи оплачивают по показаниям общедомовых приборов или по нормативам.
ТАСС
— о том, почему это важно и как поставить счетчики в квартире.
Анастасия Степанова
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