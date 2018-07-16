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Группа «Эталон» продала первую квартиру с дизайном, созданном с помощью «Конструктора отделки»
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Группа «Эталон» продала первую квартиру с дизайном, созданном с помощью «Конструктора отделки» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
Онлайн-конструктор, который Компания запустила в начале июля, позволяет создавать свой дизайн-проект отделки из нескольких тысяч доступных комбинаций. Вариативность достигается широким ассортиментом качественных материалов комфорт-класса, а также предметов сантехники и электрики.
Квартиру с индивидуальной отделкой в квартале «Галактика» приобрела семья из Ставропольского края. Дизайн-проект был создан младшей дочерью. Школьница самостоятельно выбрала цвета стен, ламината, кафеля, дверей будущей квартиры.
Стоимость отделки в расчете на однокомнатную квартиру с учетом дополнительных опций составила около 19 тыс. руб. за кв. м.
«Мы очень рады, что буквально через неделю после запуска «Конструктора отделки» мы заключили первую сделку с его использованием, — говорит Дмитрий Кашинский, генеральный директор Группы «Эталон». — Этот сервис удобен клиентам, которым важно въехать в квартиру сразу после получения ключей. Например, региональным покупателям и тем, кто на момент строительства арендует жилье. А также инвесторам, которые планируют сдавать будущую квартиру и не хотят погружаться в ремонтные хлопоты».
Дмитрий Кашинский также добавил, что, следуя запросам покупателей, Группа «Эталон» к концу 2019 года планирует увеличить долю квартир с отделкой в петербургских проектах до 25%.
Квартал «Галактика» — крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся три станции метро — «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».
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