Группа «Эталон» продала первую квартиру с дизайном, созданном с помощью «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».

Онлайн-конструктор, который Компания запустила в начале июля, позволяет создавать свой дизайн-проект отделки из нескольких тысяч доступных комбинаций. Вариативность достигается широким ассортиментом качественных материалов комфорт-класса, а также предметов сантехники и электрики.

Квартиру с индивидуальной отделкой в квартале «Галактика» приобрела семья из Ставропольского края . Дизайн-проект был создан младшей дочерью. Школьница самостоятельно выбрала цвета стен, ламината, кафеля, дверей будущей квартиры.

Стоимость отделки в расчете на однокомнатную квартиру с учетом дополнительных опций составила около 19 тыс. руб. за кв. м.

«Мы очень рады, что буквально через неделю после запуска «Конструктора отделки» мы заключили первую сделку с его использованием, — говорит Дмитрий Кашинский , генеральный директор Группы «Эталон». — Этот сервис удобен клиентам, которым важно въехать в квартиру сразу после получения ключей. Например, региональным покупателям и тем, кто на момент строительства арендует жилье. А также инвесторам, которые планируют сдавать будущую квартиру и не хотят погружаться в ремонтные хлопоты».

Дмитрий Кашинский также добавил, что, следуя запросам покупателей, Группа «Эталон» к концу 2019 года планирует увеличить долю квартир с отделкой в петербургских проектах до 25%.