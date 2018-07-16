Найдена самая дешевая квартира в Москве

Риэлторы нашли самую маленькую и дешевую квартиру Москвы . Студия в 10 квадратных метров на севере мегаполиса выставлена на продажу за 2,3 млн рублей, сообщили аналитики Domofond.ru.

Мини-квартира находится в доме 1938 года постройки, в 15 минутах пешком от станции метро «Аэропорт». Жить там теоретически возможно, а вот прописаться нельзя: по документам помещение оформлено как нежилое.

А самая дешевая малогабаритная квартира столицы продается в районе Орехово-Борисово Южное. Дом стоит буквально в 10 минутах от метро «Зябликово». За студию на первом этаже нужно заплатить всего 1,8 млн рублей. Эту квартиру можно купить и в ипотеку, платить придется около 14 тысяч рублей в месяц.