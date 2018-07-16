Признать АО «Мосотделстрой №1» новым застройщиком жилого комплекса «Царицыно» суд может уже в августе

Судебный акт, по которому Арбитражный суд Московской области обяжет нового городского застройщика жилого комплекса «Царицыно» выполнить обязательства перед дольщиками, планируется получить в августе 2018 года.

Об этом стало известно в ходе совещания в Москомстройинвесте, которое провел Председатель Комитета Константин Тимофеев

Так, конкурсный управляющий бывшего застройщика объекта АО «Московский комбинат хлебопродуктов» Денис Панченко пояснил, что передача АО «Мосотделстрой №1» всех полномочий по дострою объекта состоит из двух частей. Первая — согласование судом заявления АО «Мосотделстрой №1» о передаче объектов, вторая — конкретизация объемов прав и обязательств, которые передадут новому застройщику.

«Конкретизацию объема прав и обязательств мы планируем завершить в октябре этого года. Отмечу, что для такой задачи, как подготовки основы для передачи структуре Москвы недостроенного объекта, это весьма сжатые сроки», — отметил Денис Панченко.

Вместе с тем в ходе встречи генеральный директор АО «Мосотделстрой №1» Владимир Егоров сообщил, что в ближайшие дни начнется техническое обследование недостроенных корпусов жилого комплекса.

«До 25 августа мы планируем получить результаты первого этапа обследования. Это позволит нам параллельно начать строительные работы на корпусах 1-й очереди. Сейчас наша основная задача — максимально запараллелить все работы, чтобы ускорить процесс достройки объекта», — рассказал он.

По его словам, все препятствия, которые тормозили процесс выхода АО «Мосотделстрой №1» на стройплощадку устранены. «Решен вопрос финансирования стройки, мы заключили договор подряда с АО „МКХ“ и договор на осуществление нами функций технического заказчика. „Это позволило нам запустить процедуру предложений на осуществление основного этапа работ“, — подчеркнул Владимир Егоров.

В ходе совещания было отмечено, что сейчас на стройплощадке ведутся необходимые подготовительные работы.

Напомним, разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года.

Генеральный директор городской компании-застройщика также пояснил, что компания подготовила предварительный график выхода строителей на корпуса.

В свою очередь Константин Тимофеев поручил АО „Мосотделстрой №1“ в ближайшее время предоставить гражданам укрупненный график строительных работ. „Также крайне необходимо, чтобы вся актуальная информация о ходе и сроках строительства была размещена на официальной странице компании. Дольщики должны обладать достоверной информацией о ситуации на объекте“, — подчеркнул Председатель Комитета.

Также в ходе совещания представителей инициативной группы граждан интересовал вопрос о возможности включения в реестр пострадавших тех дольщиков, чьи права покрыты договором страхования, но который при этом не оплачен.

Константин Тимофеев пояснил, что решение о включении в реестр принимается в рамках действующего законодательства. „Сейчас не предусмотрено включение в реестр граждан, чьи договоры долевого участия застрахованы. Однако мы направим в Минстрой РФ соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию“, — пояснил он.

Напомним, Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что жилого комплекса „Царицыно“ будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации. Этим застройщиком станет АО „Мосотделстрой №1“. В июне 2018 года Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.

Строительство жилого комплекса „Царицыно“ по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик жилого комплекса „Царицыно“ заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.