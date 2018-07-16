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Euroinvest Development открыла офис продаж ЖК ID Murino
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Euroinvest Development открыла офис продаж ЖК ID Murino 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Новые объекты расположены напротив ст. м. Девяткино рядом с пр. Авиаторов Балтики, 7.
В новом офисе продаж специалисты компании Euroinvest Development подробно расскажут клиентам о самом проекте, всех плюсах приобретения жилья в ЖК ID Murino, о комфортности проживания в данной локации и о собственном ID клубе для жильцов. ID клуб — место, где соседи смогут проводить деловые и дружеские встречи, семинары, лекции и мастер-классы.
Посетители шоу-рума смогут оценить удобство и разнообразие планировочных решений в ЖК, а также уровень отделки и качество используемых материалов. Напомним, все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, выполненной в трех вариантах: классический стиль, современная классика и стиль «ЛОФТ». Отделка холлов будет выполнена в индивидуальном дизайнерском стиле.
Посетив шоу-рум, можно увидеть, насколько эффективно и комфортно для проживания может быть организовано пространство квартиры, а также лично убедиться в преимуществах нового проекта от компании Euroinvest Development.
ЖК ID Мурино находится во Всеволожском районе, в п. Мурино и представляет собой четыре дома переменной этажности (от 7 до 19 этажей). В ID Murino сочетаются функциональность помещений, эргономика пространства и инновационные технологии.
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