Euroinvest Development открыла офис продаж ЖК ID Murino

Новые объекты расположены напротив ст. м. Девяткино рядом с пр. Авиаторов Балтики, 7.

В новом офисе продаж специалисты компании Euroinvest Development подробно расскажут клиентам о самом проекте, всех плюсах приобретения жилья в ЖК ID Murino, о комфортности проживания в данной локации и о собственном ID клубе для жильцов. ID клуб — место, где соседи смогут проводить деловые и дружеские встречи, семинары, лекции и мастер-классы.

Посетители шоу-рума смогут оценить удобство и разнообразие планировочных решений в ЖК, а также уровень отделки и качество используемых материалов. Напомним, все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, выполненной в трех вариантах: классический стиль, современная классика и стиль «ЛОФТ». Отделка холлов будет выполнена в индивидуальном дизайнерском стиле.

Посетив шоу-рум, можно увидеть, насколько эффективно и комфортно для проживания может быть организовано пространство квартиры, а также лично убедиться в преимуществах нового проекта от компании Euroinvest Development.