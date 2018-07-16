Еврокомиссия потребовала от Airbnb изменить порядок отображения цен на жилье

ТАСС , 16 июля. Еврокомиссия потребовала от онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb изменить порядок отображения цен и привести внутренние правила в соответствие с европейским законодательством. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Популярность Airbnb не должна быть оправданием для несоблюдения европейского законодательства, говорится в заявлении Юровой, опубликованном на сайте Еврокомиссии. «Потребителям должно быть несложно понять, сколько и за что они платят, должны быть справедливые правила, например, об отмене бронирования владельцем жилья. Я надеюсь, что Airbnb быстро найдет подходящие решения», — заявила она.

Еврокомиссия потребовала от сервиса указывать на своем сайте полную стоимость аренды жилья со всеми дополнительными платежами, включая уборку или другие услуги, либо предупреждать арендаторов о том, что итоговая стоимость может оказаться выше первоначальной. Airbnb также должен будет отмечать, является ли арендодатель частным или юридическим лицом.

Замечания Еврокомиссии также коснулись нарушений директивы ЕС о несправедливых договорных условиях. Сервис призвали не менять условия договоров с клиентами в одностороннем порядке, ввести четкие правила получения компенсации и предоставить всю необходимую информацию о порядке урегулирования споров.

Airbnb должен внести требуемые Еврокомиссией изменения до конца августа, в противном случае компанию могут ожидать санкционные меры со стороны ЕС.