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Еврокомиссия потребовала от Airbnb изменить порядок отображения цен на жилье
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Еврокомиссия потребовала от Airbnb изменить порядок отображения цен на жилье 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 16 июля. Еврокомиссия потребовала от онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья Airbnb изменить порядок отображения цен и привести внутренние правила в соответствие с европейским законодательством. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Популярность Airbnb не должна быть оправданием для несоблюдения европейского законодательства, говорится в заявлении Юровой, опубликованном на сайте Еврокомиссии. «Потребителям должно быть несложно понять, сколько и за что они платят, должны быть справедливые правила, например, об отмене бронирования владельцем жилья. Я надеюсь, что Airbnb быстро найдет подходящие решения», — заявила она.
Еврокомиссия потребовала от сервиса указывать на своем сайте полную стоимость аренды жилья со всеми дополнительными платежами, включая уборку или другие услуги, либо предупреждать арендаторов о том, что итоговая стоимость может оказаться выше первоначальной. Airbnb также должен будет отмечать, является ли арендодатель частным или юридическим лицом.
Замечания Еврокомиссии также коснулись нарушений директивы ЕС о несправедливых договорных условиях. Сервис призвали не менять условия договоров с клиентами в одностороннем порядке, ввести четкие правила получения компенсации и предоставить всю необходимую информацию о порядке урегулирования споров.
Airbnb должен внести требуемые Еврокомиссией изменения до конца августа, в противном случае компанию могут ожидать санкционные меры со стороны ЕС.
Онлайн площадка Airbnb для размещения и поиска съемного жилья по всему миру появилась в 2008 году в США. За десять лет существования услугами сайта воспользовались более 150 млн человек. В настоящее время Airbnb оперирует в 191 стране, предлагая туристам жилье на короткий срок — целиком, либо с хозяевами в соседней комнате.
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