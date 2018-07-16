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Более 30 застройщиков московского региона примут участие в «Черной пятнице»
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Более 30 застройщиков московского региона примут участие в «Черной пятнице» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Недвижимость. Более 30 застройщиков московского региона примут участие в ежегодной онлайн-распродаже жилой и коммерческой недвижимости «Черная пятница», которая пройдет с 27 по 29 июля, говорится в сообщении ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.
"Среди них «Донстрой», "Галс-Девелопмент", «Кортрос», «Метриум», «Тушино 2018», "Миэль", Ingrad, «Эталон Инвест», «МонАрх». К акции в 2018 году присоединились Capital Group, AFI Development и другие", — отмечается в нем.
По предварительным данным скидки в этом году будут достигать 40%. Конкретные предложения и размер скидки будут известны только после старта акции — в полночь 27 июля, но для подписчиков, заранее подавших заявку, вся информация предоставляется на час раньше, говорится в сообщении.
В нынешнем году «Черная пятница» проводится уже в четвертый раз. В 2017 году по итогам трех дней распродажи были заключены сделки на 2,9 миллиарда рублей рублей.
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