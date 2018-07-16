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РосСтройИнвест построит ЖК TERRA у метро «Чёрная речка»
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РосСтройИнвест построит ЖК TERRA у метро «Чёрная речка» 

АСН-Инфо 27 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Группа компаний «РосСтройИнвест» построит новый жилой комплекс TERRA в Приморском районе недалеко от ст. м. Черная речка.
ЖК TERRA расположится на участке, ограниченном улицами Сердобольской, Студенческой, Белоостровской и Земледельческой. Прямо напротив будущего комплекса расположен Пионерский сад. Старт продаж запланирован на начало августа 2018 года. В рамках проекта жилого комплекса TERRA «РосСтройИнвест» возведет три тринадцатиэтажных многоквартирных дома с подземными паркингами, инфраструктурными объектами и детской дошкольной инфраструктурой. «В этом районе уже существует необходимая жителям социальная инфраструктура, — поясняет заместитель председателя совета директоров ГК „РосСтройИнвест“ Нина Креславская. — Но мы продолжим ее развитие и создадим по-настоящему комфортную среду для жителей дома и района». Квартирография жилого комплекса TERRA во многом соответствует проектам уровня бизнес-класса. Так, в проекте есть квартиры с окном в ванной комнате или гардеробной, часть квартир будет иметь собственные террасы. Особое внимание в проекте уделено безопасности проживания. На прилегающей к домам территории, у главных входов, входов на территорию, в зоне парковки и в лифтовом холле первого этажа установят видеокамеры, изображения с которых будут выводиться на пульт диспетчера в специальном помещении. Для обеспечения контроля и управления доступом в жилую часть здания предусматривается устройство видеодомофонов: в квартирах можно будет установить мониторы домофонной системы, а консьерж сможет с помощью специального пульта обеспечивать фото— и видеорегистрацию посетителей.
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