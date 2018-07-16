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Разрешение на строительство жилья можно будет получить онлайн
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Разрешение на строительство жилья можно будет получить онлайн 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Цифровые технологии будут повсеместно использоваться в сфере выдачи разрешений на строительство жилья, эту услугу планируется перевести в электронный вид, сообщил генеральный директор ДОМ. РФ Александр Плутник на 6-й урбанистической конференции «Глазычевские Чтения».
"В Москве, по-моему, эта работа сделана. Хочется такие решения закрепить законодательно для всех городов. Те города, которые будут быстрее развивать цифровые технологии, начнут выигрывать в глобальной борьбе за человеческий капитал", — сообщил он.
Главной темой конференции стали цифровые стратегии управления городским пространством, которые меняют практики государственного и муниципального управления. «Люди выбирают себе жилье, не посещая офисов риелторов. Выбор квартиры они делают через мобильное приложение. Кроме того, существует возможность, хотя она еще не полностью реализована, получить ипотечный кредит, не посещая банка», — привел примеры реализованных цифровых решений генеральный директор ДОМ.РФ. Он отметил, что человек экономит сегодня много времени на том, что ему не приходится заполнять бланки.
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