В России появится единая база договоров страхования жилья

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Единая автоматизированная информационная система договоров страхования жилых помещений будет создана в России , следует из поправок ко второму чтению законопроекта о страховании жилья от ЧС, которые комитет Госдумы по финрынку рассмотрит в четверг (поправки есть в распоряжении ТАСС).

Система будет содержать информацию о договорах страхования, суммах возмещения и другие сведения.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет СРО страхового рынка — это Всероссийский союз страховщиков, следует из документа. ВСС также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями. Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором системы не требуется.

Региональные программы

Регионы будут вправе создавать свои программы организации компенсации ущерба жилью в результате ЧС с использованием механизма добровольного страхования, говорится в документе. «Довольно много свободы дается субъектам в разработке программ, (размер компенсации владельцам застрахованного и незастрахованного жилья — прим. ТАСС) зависит от программы, которую субъекты разработают», — сказал ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев

Региональная программа может предусматривать страхование жилья в пользу собственников наряду с оказанием помощи из бюджета гражданам. Страховать жилье смогут также граждане, проживающие в нем на условиях соцнайма.

Из законопроекта была исключена норма, согласно которой граждане, не застраховавшие жилье, смогут получить новое от государства взамен утраченного только на условиях соцнайма. Она была самой спорной в документе, и именно из-за нее обсуждение поправок ко второму чтению затянулось более чем на три года — в первом чтении проект был принят в феврале 2015 года. Об окончательном исключении этой статьи стало известно на прошлой неделе.

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет определять правительство (ранее обсуждалось, что она составит около 300 тыс. рублей, в законопроекте конкретная сумма не зафиксирована). При этом регионы смогут самостоятельно определять страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы. Также регионы будут самостоятельно определять способ оферты заключить договор страхования и способа ее принятия. Ранее обсуждалось, что плата за страховку может включаться в квитанцию за ЖКУ (в законопроекте это не зафиксировано). Отдельным категориям граждан регион может субсидировать часть уплаты страховой премии.

ЦБ будет вправе устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС. Гражданин, застраховавший жилье, сможет претендовать на компенсацию как от страховщика, так и из бюджета региона, в зависимости от их долей участия в региональной программе. В случае утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона. Риски по жилью от ЧС по договорам, заключенным в рамках программы, страховщики будут перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании: по риску утраты жилья — на 95%, по риску повреждения жилья в результате ЧС — на 60%.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 24 июля. Закон вступает в силу через год после официального опубликования.