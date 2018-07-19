Комитет Госдумы поддержал проект о страховании жилья от ЧС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал ко второму чтению законопроект о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Страхование жилья будет полностью добровольным, у государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам, сказал на заседании председатель комитета Анатолий Аксаков.

Из законопроекта неделю назад была исключена норма, согласно которой граждане, не застраховавшие жилье, смогут получить новое от государства взамен утраченного не в собственность, а только на условиях соцнайма. Она была самой спорной в документе, и именно из-за нее обсуждение поправок ко второму чтению затянулось более чем на три года — в первом чтении проект был принят в феврале 2015 года. В итоге граждане, не застраховавшие жилье, смогут также получать жилье от государства в собственность.

С исключением нормы о соцнайме у граждан пропал стимул покупать страховку, и закон работать не будет, считает вице-президент Всероссийский союз страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. «Пропал экономический стимул для страхователей платить пусть небольшой минимум, но платить, так как он в любом случае будет обеспечен квартирой, которая будет все равно его собственной», — сказал Уфимцев на заседании комитета.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев возразил, что страховщики за все время обсуждения только критиковали законопроект. «Страховое сообщество показало свою полную недоговороспособность и неспособность предложить свою редакцию законопроекта. Страховщики участвовали только критикой законопроекта, ни разу не предложили альтернативного текста», — сказал чиновник.

Региональные программы

Законопроект предусматривает возможность включить плату за страховку в квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), заявил на заседании Моисеев. Регионы будут вправе создавать свои программы организации компенсации ущерба жилью в результате ЧС с использованием механизма добровольного страхования, говорится в документе.

"Довольно много свободы дается субъектам в разработке программ (размер компенсации владельцам застрахованного и незастрахованного жилья — прим. ТАСС) зависит от программы, которую субъекты разработают", — говорил ранее ТАСС Моисеев. Региональная программа может предусматривать страхование жилья в пользу собственников наряду с оказанием помощи из бюджета гражданам. Страховать жилье смогут также граждане, проживающие в нем на условиях соцнайма.

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет определять правительство (ранее обсуждалось, что она составит около 300 тыс. руб., в законопроекте конкретная сумма не зафиксирована). При этом регионы смогут самостоятельно определять страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы.

ЦБ будет вправе устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС.

Гражданин, застраховавший жилье, сможет претендовать на компенсацию как от страховщика, так и из бюджета региона, в зависимости от их долей участия в региональной программе. В случае утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона.

В KPI (ключевые показатели эффективности) субъектов будет включаться разработка региональных программ страхования, добавил Аксаков.

Риски по жилью от ЧС по договорам, заключенным в рамках программы, страховщики будут перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании: по риску утраты жилья — на 95%, по риску повреждения жилья в результате ЧС — на 60%.

Единая система

Также закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы договоров страхования жилых помещений, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о страховании жилья от ЧС.

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет СРО страхового рынка — это Всероссийский союз страховщиков, следует из документа. ВСС также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями. Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором системы не требуется.

Эту поправку страховщики также не поддерживают. «Вложения в информационную систему — это очень большие деньги. Учитывая, что объемы страховой премии будут небольшие, откуда взять деньги на создание информационной системы, непонятно», — сказал Уфимцев.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 24 июля. Закон вступает в силу через год после официального опубликования.