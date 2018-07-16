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На Майорке введут новые ограничения для туристов
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На Майорке введут новые ограничения для туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство испанской Майорки объявило о планах ограничить количество туристов, прибывающих в главный город острова — Пальма-де-Майорка, сообщает Express.co.uk.
В частности планируется сократить количество доступных мест в отелях с 80 до 65 тысяч.
Так, если в 2017 году на остров прибыло примерно десять миллионов туристов, то этом году Майорку посетили уже более шести миллионов гостей. Местные жители жалуются на увеличение пробок на дорогах, мусор на улицах, а также на рост стоимости жилья из-за притока отдыхающих.
Напомним, Пальма-де-Майорка стала первым испанским городом, где с этого сезона запрещена аренда квартир с туристическими целями в многоэтажных домах. Кроме того, власти Испании увеличили курортный сбор на Балеарских островах, куда входят Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.
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