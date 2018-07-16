На Майорке введут новые ограничения для туристов

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Правительство испанской Майорки объявило о планах ограничить количество туристов, прибывающих в главный город острова — Пальма-де-Майорка, сообщает Express.co.uk.

В частности планируется сократить количество доступных мест в отелях с 80 до 65 тысяч.

Так, если в 2017 году на остров прибыло примерно десять миллионов туристов, то этом году Майорку посетили уже более шести миллионов гостей. Местные жители жалуются на увеличение пробок на дорогах, мусор на улицах, а также на рост стоимости жилья из-за притока отдыхающих.