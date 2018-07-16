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Два жилых дома в Южном Бутове, построенные по программе реновации, готовы к заселению
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Два жилых дома в Южном Бутове, построенные по программе реновации, готовы к заселению 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В Южном Бутове в рамках программы реновации переданы два жилых дома на Изюмской улице. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
С 14 июля начнется заселение двух домов по адресам: ул. Изюмская, д. 55, корп. 1 и д. 49, корп. 2. Новые дома построены с применением передовых технологий. В них созданы все условия для проживания маломобильных граждан. Подъезды оборудованы подъемниками и лифтами. Отделка квартир выполнена в полном соответствии с утвержденными ранее требованиями, — отметил А. Валуй.
Фото взято: https://moygolovinskiy.ru/wp-content/uploads/2017/05/beymigyxpugp.jpg
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