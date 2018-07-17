К 2019 году обманутые дольщики Ростова-на-Дону получат новое жильё

На момент публикации данного материала в Реестре обманутых дольщиков Ростова-на-Дону зарегистрировано 1264 человека. Добавим к этой цифре членов семей и получим ужасную статистику — более 5000 человек в городе остались без жилья. А сколько еще не попало в официальные списки нуждающихся в жилье и кто поможет остальным?

История проблемы

Всё началось с принятия 214-го федерального закона о долевом участии в строительстве, который вступил в силу в 2005 году. В нём предусматривалось создание контрольных органов, которые будут проверять деятельность застройщиков, получать от них декларации и проектную документацию. По закону договоры долевого участия нужно регистрировать в юстиции, но в те годы это нельзя было сделать, поскольку разрешения на строительство попросту не существовало.

Люди подписывали какие-то бумаги, которые назывались как угодно — например, печально известная строительная компания региона «Вант» заключала с дольщиками «обязательства по отделке дома» — которые, разумеется, никакой юридической силы не имели. В итоге из-за недостаточного контроля и развязанных рук недобросовестных застройщиков десятки строек были заморожены на неопределенный срок.

Ситуация на сегодняшний день

«Решением проблем обманутых дольщиков в администрации города занимается рабочая группа. Благодаря её деятельности эти проблемы поэтапно решаются. Так, в 2016 году завершено строительство и исключено из Реестра проблемных объектов четыре многоквартирных дома: по ул. Ленина, 105 г, пер. Университетскому, 78, ул. Очаковской, 39, ул. Миронова, 2. Квартиры в этих домах получили 519 семей», — заявлял ранее директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Андрей Дикун.

Власти Ростовской области вносят изменения в механизмы помощи обманутым дольщикам — меняются правила областной субсидии на техническое присоединение домов к инфраструктурных сетям. Теперь субсидия предоставляется авансом, что уже позволило в 2017 году ввести в эксплуатацию пять проблемных домов высокой степени готовности, еще 10 объектов планируется достроить в 2018 году. На эти цели из бюджета направлено 70 млн рублей.

Российское законодательство в целом разворачивается в сторону защиты прав физических лиц от недобросовестных застройщиков. Так, еще в 2013 году появилась законодательная норма о страховании гражданской ответственности застройщика за неисполнение им обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства. Страховой случай наступает, если дольщик не получил свою квартиру в срок, указанный в договоре долевого строительства.

Кстати, ещё несколько лет назад банкротство застройщика считалось весьма нежелательным сценарием с точки зрения защиты интересов обманутых дольщиков. Однако времена изменились — и сейчас физические лица выведены в отдельную очередь кредиторов, т.е. дольщиков признали полноправными участниками конкурсных процедур. Так, например, сам недострой и земля могут выделяться и передаваться созданному дольщиками ЖСК или ТСЖ. Появилась возможность погашать задолженность перед дольщиками как денежными средствами, так и путем передачи им квартир или объектов незавершенного строительства.

Реакция федеральных политиков

Депутаты Государственной Думы учитывают расходы на достройку проблемных объектов долевого строительства при планировании бюджета страны на очередной плановый период. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ранее предлагал самые радикальные изменения в закон о долевом строительстве — обязать руководителей муниципалитетов ставить подпись на разрешении на строительство любого дома. «Он [глава муниципалитета] обязан, поставив подпись, найдя застройщика, отвечать собственной должностью и всем бюджетом поселения, в котором строится дом», — говорил ранее Зюганов. Также, уверен лидер КПРФ, средства дольщиков «должны быть аккумулированы на одном конкретном банковском счёте». С него деньги можно будет перечислять только на строительство дома.

За 12 лет существования понятия «долевое строительство» россияне вложили в жильё 3,5 триллиона рублей. По разным оценкам на сегодняшний день «на руках» у россиян находится порядка 20 триллионов рублей. «Представляете, какие это возможности для строительной отрасли, если граждане начнут вкладывать свои средства как дольщики? Поэтому, если мы говорим о безопасной системе долевого строительства, подконтрольной государству, с понятными требованиями к понятным игрокам, то надо начинать диалог с банковским сообществом и Центробанком . Надо показать, что отрасль стала более надёжной и достойна льготных условий кредитования. В целом я уверен: при условии дальнейшего движения в сторону открытости и контроля мы за два-три года решим 90 процентов проблем вс­ех обманутых дольщиков и восстановим доверие к долевому строительству», — заявлял ранее депутат Госдумы Николай Николаев

Ужесточение требований к застройщикам жилья по договорам долевого строительства

Проблему обманутых дольщиков можно смело назвать локализованной. Так, уже с 1 июля 2018 года будет невозможно осуществлять проекты комплексного освоения территории, поскольку закон предусматривает, что одно юридическое лицо может строить только один объект (правило «один застройщик — один дом»). Застройщику, который намерен получить разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, также надо будет иметь на своем счету не менее 10% от стоимости строительства объекта. Ограничиваются и административно-управленческие расходы — не более 10% от стоимости проекта. Согласно новому закону владельцы и топ-менеджмент компании-застройщика будут нести солидарную ответственность своим личным имуществом по долгам их фирмы перед дольщиками. Это позволит избежать серых схем.

Решение проблемы обманутых дольщиков в Ростовской области

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли изменения в законы «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» и «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

Новые законодательные акты позволят привлечь инвесторов-застройщиков, которые в рамках государственно-частного партнёрства смогут решить проблему обманутых дольщиков в Ростовской области. В частности, закон позволяет инвестору получить земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, при условии предоставления им 5% жилой площади пострадавшим участникам долевого строительства.

Первыми, кто подал заявку на участие в решении проблем дольщиков в Ростовской области — это группа компаний «ЮгСтройИнвест», новый подход в решении старой проблемы позволит решить жилищный вопрос для более полутысячи человек.