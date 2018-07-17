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Стоимость дачных участков в Подмосковье
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Стоимость дачных участков в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
0pt 0cm;">Одним из самых дорогостоящих ресурсов в Московской области является земля. В элитных районах Подмосковья цена за сотку в дачных поселках с современной инфраструктурой может достигать нескольких миллионов рублей. Однако для тех, кто хочет купить участок для дачного строительства или садоводства, на рынке есть предложения и гораздо скромнее. Одним из факторов, который напрямую влияет на стоимость земли, является близость к столице. О том, сколько стоит сотка земли в зависимости от направления и удаленности от МКАД, смотрите в инфографике РИАМО.
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