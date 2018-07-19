Средняя цена участка с домом в Подмосковье составила около 3,8 миллиона рублей

Цена дачи в Подмосковье начинается от 250 тысяч рублей, но средняя стоимость дачного участка с домом составляет около 3,8 миллиона рублей, более престижными направлениями расположения загородных участков считаются север и запад региона, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость»

«Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья сегодня достигает 3,8 миллиона рублей, при этом у 80% объектов цены завышены на 30-40% и более. Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до 1 миллиона рублей. И хотя это нелегко, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 километров от столицы», — говорится в сообщении.

Цена пригодной для проживания дачи в Подмосковье начинается примерно от 250 тысяч рублей — за такие деньги можно найти участок на расстоянии 100-150 километров от МКАД с небольшим домом. При этом размеры таких участков не превышают четырех-шести соток, дома на них чаще всего щитовые в возрасте 30 и более лет, негазифицированные и без удобств.

Традиционно север и запад считаются более престижными направлениями, чем юг и восток.

«Это разделение объясняется транспортной доступностью, инфраструктурой, экологией, наличием рек, лесов и так далее. Территория нынешней новой Москвы раньше тоже была востребованным дачным местом, однако сейчас она находится под прессингом строящихся многоэтажек, как следствие — увеличение плотности населения, рост трафика, ухудшение экологической обстановки», — пояснил руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов

При этом локация редко становится решающим фактором, основную роль играют площади дома и участка, их состояние, наличие коммуникаций. Так, средний метраж дачного участка сегодня равен 10 соткам, дома — 105 квадратных метров.

В то же время современный покупатель смотрит на дачу, скорее, как на место отдыха, а не постоянных садовых работ, а большой участок требует серьезного ухода. Что касается дачного дома, то наиболее доступный вариант — каркасный дом, эту технологию проще других вписать в бюджет до миллиона рублей.

«О влиянии возраста постройки на цену однозначно сказать нельзя. Так, дореволюционный, но крепкий деревянный дом с коньками на крыше и резными наличниками может стоить намного дороже, чем современный. Аналогично — с хозяйственными пристройками, здесь многое зависит от их состояния», — добавил Таганов.

Отсутствие электричества может серьезно снизить спрос на участок. Что касается водоснабжения, то на дачах чаще встречается так называемый летний водопровод, нередко на участках роют колодцы. Если колодца нет, а с водой случаются перебои, это может понизить цену лота на 50-70 тысяч рублей, что, по сути, является стоимостью бурения скважины. Удобства на улице и отсутствие септика — тоже минус 50 тысяч рублей. В газифицированном поселке участок стоит как минимум на 200-300 тысяч рублей дороже.

Важна и окружающая территория: если неподалеку от дачи находится большой лес или пригодный для купания водоем, ее цена может возрасти на 10-15%. Негативные факторы способны снизить стоимость дачи на 15-20%, например, наличие рядом ЛЭП уменьшает ее цену на 5-10%, свалки — на 10-20%.