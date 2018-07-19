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Дачи в Подмосковье оказались переоцененными
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Дачи в Подмосковье оказались переоцененными на треть 

dom.lenta.ru 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Летний дом в Московской области в среднем стоит 3,8 миллиона рублей, при этом цена большинства дачных предложений завышена на треть и более, говорится в материалах агентства «ИНКОМ», поступивших в «Дом».
Как отмечают аналитики, минимальная стоимость дачи в Подмосковье составляет 250 тысяч рублей — этой суммы хватит на покупку небольшого участка со старым домом в 100-150 километрах от столицы. В зоне до 100 километров от МКАД ценовой минимум в два раза выше.
«Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья сегодня достигает 3,8 миллиона рублей, при этом у 80 процентов объектов цены завышены на 30-40 процентов и более, — подчеркивается в предоставленных материалах. — Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до миллиона рублей. И хотя это нелегко, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 километров от столицы».
По данным «ИНКОМ», север и запад области по-прежнему считаются более престижными дачными направлениями, чем юг и восток. «Территория нынешней Новой Москвы раньше тоже была востребованным дачным местом, однако сейчас она находится под прессингом строящихся многоэтажек», — утверждают в агентстве.
Ранее сообщалось, что самые дешевые подмосковные дачи выставлены на продажу в Воскресенском, Орехово-Зуевском, Озерском, Серебряно-Прудском и Серпуховском районах области.
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