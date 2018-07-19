Дачи в Подмосковье оказались переоцененными на треть

Летний дом в Московской области в среднем стоит 3,8 миллиона рублей, при этом цена большинства дачных предложений завышена на треть и более, говорится в материалах агентства «ИНКОМ» , поступивших в «Дом».

Как отмечают аналитики, минимальная стоимость дачи в Подмосковье составляет 250 тысяч рублей — этой суммы хватит на покупку небольшого участка со старым домом в 100-150 километрах от столицы. В зоне до 100 километров от МКАД ценовой минимум в два раза выше.

«Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья сегодня достигает 3,8 миллиона рублей, при этом у 80 процентов объектов цены завышены на 30-40 процентов и более, — подчеркивается в предоставленных материалах. — Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до миллиона рублей. И хотя это нелегко, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 километров от столицы».

По данным «ИНКОМ», север и запад области по-прежнему считаются более престижными дачными направлениями, чем юг и восток. «Территория нынешней Новой Москвы раньше тоже была востребованным дачным местом, однако сейчас она находится под прессингом строящихся многоэтажек», — утверждают в агентстве.

Ранее сообщалось, что самые дешевые подмосковные дачи выставлены на продажу в Воскресенском, Орехово-Зуевском, Озерском, Серебряно-Прудском и Серпуховском районах области.