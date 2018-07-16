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Льготникам и пенсионерам власти оплатят переезд в новые квартиры по программе реновации
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Льготникам и пенсионерам власти оплатят переезд в новые квартиры по программе реновации 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Об этом жителей района Северного Бутова проинформировала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
На встрече с префектом О. Волковым жителей района очень волновал вопрос о предстоящем переезде в новые квартиры по программе реновации. Пенсионеры самостоятельно не осилят переезд. Оказалось, что оснований для беспокойства нет. Принимавшая участие во встрече депутат Мосгордумы Людмила Гусева объяснила: решением столичных властей в ходе реализации программы реновации за счет городского бюджета будет оказана необходимая помощь для переезда на новое место жительства не только пенсионерам, но и одиноко проживающим ветеранам, инвалидам и другим гражданам льготных категорий.
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