Глава Минздрава призвала врачей к тотальной онконасторожённости

«Чрезвычайно важно формировать тотальную онконасторожённость врачей первичного звена, не только участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики, но и всех узких специалистов, работающих в первичном звене», — сказала Скворцова.

Для реализации этой задачи разработали программу для индивидуального дистанционного образования медиков. Её уже прошли более 80 процентов участковых терапевтов, уточнила глава Минздрава