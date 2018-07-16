Глава Минздрава призвала врачей к тотальной онконасторожённости 

«Чрезвычайно важно формировать тотальную онконасторожённость врачей первичного звена, не только участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики, но и всех узких специалистов, работающих в первичном звене», — сказала Скворцова.
Для реализации этой задачи разработали программу для индивидуального дистанционного образования медиков. Её уже прошли более 80 процентов участковых терапевтов, уточнила глава Минздрава.
РИА Новости передаёт, что сейчас в России 56 процентов случаев рака обнаруживается на ранней стадии. К 2024 году этот показатель хотят довести до европейского уровня: до 64 процентов.