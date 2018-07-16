Три уловки, на которые можно попасться при строительстве дачи

Издавна вложение в недвижимость считается безопасной инвестицией. Однако, если присмотреться, рисков во время строительства загородного дома или коммерческого объекта у покупателей хоть отбавляй. Здесь есть место воровству авансированных денег и стройматериалов строительными бригадами, остановкам стройки, срыву сроков и существенному увеличению расходов клиентов. По данным исследования, проведенного ООО «СТРОЙБИЗНЕСГРУППА» в 2018 году, 90% потенциальных покупателей боятся мошенничества строительных компаний и бригад, а также стараются застраховать себя от перерасхода сметы.

Наивно полагать, что люди, поднаторевшие в строительстве, не найдут при желании способа сделать так, чтобы обойти невыгодные пункты договора. О том, на какие наживки ловят людей, планирующих построить себе недвижимость, и как этого избежать, разбираемся вместе с генеральным директором проектно-строительной компании ООО «СТРОЙБИЗНЕСГРУППА» Эдгаром Карапетяном.

Низкая цена

Сколько бы не обжигался каждый на демпинге, покупатели упорно руководствуются критерием низкой цены при выборе исполнителя работ. Для этого они обзванивают строительные компании, а также бригады и те, кто сходу называет стоимость за квадратный метр, попадают в пул заслуживающих доверие покупателя.

Это ошибка. Совершенно неясно, что включено в оглашенную стоимость, а чаще всего непонятно, какой квадратный метр подразумевается — внутренние размеры или габариты здания.

В результате, строители в начале работ берут у покупателя аванс, а после резко увеличивают смету, потому что отделочные работы и благоустройство они не заложили в цену намеренно.

Что делать?

Чтобы исключить это, следите за тем, как сильно исполнитель строительных работ интересуется технической стороной проекта. Лакмусовой бумажкой будет его просьба прислать проект вашего будущего дома или здания.

Смета с округленными цифрами

Как бы ни хотелось покупателям владеть информацией быстрее, без продуманного проекта подготовить реалистичную смету невозможно. Насторожитесь, если строительные бригады выдают ту, что вписывается в озвученный вами бюджет, задавая мало вопросов. Уверяю, цена докручена до согласованной, а детального расчета ни за что не увидите.

Что делать?

Требуйте от строительных бригад и компаний развернутую смету, описывающую по позициям стоимость материалов и каждого вида работ. При этом, заключив договор, подписать смету можно позже. Отдайте ее в другую организацию на проверку или воспользуйтесь электронным помощником ЭТП ТендерБот, который сам делает рассылку и собирает предложения от поставщиков — подойдет для коммерческих организаций.

Это небольшие вложения, а экономия будет налицо.

Изменение стоимости материалов

В процессе строительства всегда существует вероятность корректировки цены на материалы. И уж поверьте, ваши строители тут же об этом скажут. Естественно от этого возрастет бюджет стройки, а если откажитесь, то вам предложат закупить необходимое самостоятельно и доставить на площадку, переложив ответственность уложиться в смету на вас.

Что делать?

Чтобы исключить это, заранее узнайте, какие предложения дают поставщики с учетом доставки. Это позволит вам оценить адекватность цен, проверить объем работ, а также при смене строительной бригады или компании без лишних конфликтов произвести с ним расчет и передать работу над вашим зданием другому исполнителю.