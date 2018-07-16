Назван любимый район московских новоселов

По итогам первого полугодия 2018 года, Солнцево стало самым популярным среди покупателей нового жилья районом Москвы . Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в «Дом» в понедельник, 16 июля.

В период с января по июнь в столице было продано порядка 23 тысяч квартир в строящихся домах — на 45 процентов больше, чем за первое полугодие 2017-го, и восемь процентов сделок пришлось именно на Солнцево. «Район популярен у покупателей за счет доступных бюджетов предложения, а также за счет перспектив развития транспортной доступности — в 2018 году здесь ожидается открытие двух станций метрополитена», — поясняется в предоставленных материалах.

Вторым по востребованности стало Отрадное (почти шесть процентов сделок), «бронза» рейтинга досталась району Хорошево-Мневники (пять процентов). В топ-10 также попали районы Некрасовка, Пресненский, Орехово-Борисово Южное, Крюково, Филевский парк, Свиблово и Дмитровский.

По наблюдениям аналитиков, рынок новостроек Москвы и области в июле 2018 года демонстрирует нетипичную ценовую динамику: вместо снижения цен, характерного для середины лета, застройщики, напротив, повышают их.