Хозяйка затопленной квартиры отсудила у оператора 75 тыс. рублей

Накануне оренбурженка потребовала в судебном порядке взыскать с регионального оператора и подрядчика работ стоимость ущерба, причиненного в результате затопления ее квартиры.

В Оренбургском районном суде сообщают, что подрядчик «Телеком Сервис» по заданию «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области » затеял ремонт крыши многоквартирного дома, в котором проживала истица. Во время ремонта рабочие случайно затопили квартиру женщины. Сумма причиненного ущерба составила 75 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства было принято решение взыскать «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области» требуемую истицей сумму. В иске к подрядчику суд отказал, так как ответственность за проведение капремонта по закону полностью возлагается на регионального оператора.

Решение суда уже вступило в законную силу.