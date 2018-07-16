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Хозяйка затопленной квартиры отсудила у оператора 75 тыс. рублей
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Хозяйка затопленной квартиры отсудила у оператора 75 тыс. рублей 

ProOren 36 минут назад
Фото: ProOren
Накануне оренбурженка потребовала в судебном порядке взыскать с регионального оператора и подрядчика работ стоимость ущерба, причиненного в результате затопления ее квартиры.
В Оренбургском районном суде сообщают, что подрядчик «Телеком Сервис» по заданию «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области» затеял ремонт крыши многоквартирного дома, в котором проживала истица. Во время ремонта рабочие случайно затопили квартиру женщины. Сумма причиненного ущерба составила 75 тыс. рублей.
В ходе судебного разбирательства было принято решение взыскать «Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области» требуемую истицей сумму. В иске к подрядчику суд отказал, так как ответственность за проведение капремонта по закону полностью возлагается на регионального оператора.
Решение суда уже вступило в законную силу.
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