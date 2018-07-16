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В мэрии рассказали о готовности жилфонда Петрозаводска к зиме
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В мэрии рассказали о готовности жилфонда Петрозаводска к зиме 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Пять управляющих компаний завершили основные работы по подготовке зданий к отопительному сезону.
Как отметила сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона заместитель директора КВУ «Служба заказчика» Александра Спиридонова, несколько управляющих компаний доложили о завершении промывки и опрессовки внутридомовых систем обслуживаемых домов, сообщили в пресс-службе администрации города.
— По состоянию на конец минувшей недели на сто процентов промывку и опрессовку систем центрального отопления в многоквартирных домах выполнили управляющие организации ООО «КСК», ООО «УК-партнер», ООО «ОнегоСтройСервис», ООО «Лидер», ООО «Карельская управляющая компания,
— сказала она.
По данным на 12 июля, мероприятия по промывке внутридомовых систем центрального отопления выполнены в 893 многоквартирных домах (55 процентов от общего числа), опрессовка систем — в 859 домах. Средний процент готовности жилфонда по всем управляющим организациям — 49. Уровень подготовки к зиме систем горячего водоснабжения и центрального отопления многоквартирных домов оценивается в 60 процентов, холодного водоснабжения КНС — в 77 процентов. На 69 процентов выполнены профилактические работы на системах энергоснабжения многоквартирных домов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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