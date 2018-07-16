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Стала известна стоимость самой маленькой квартиры в Москве
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Стала известна стоимость самой маленькой квартиры в Москве 

Мослента 17 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Самую маленькую по площади квартиру в Москве продают за 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе портала Domofond, передает агентство «Москва».
Жилье имеет площадь 10,5 квадратных метров. Оно расположено в спальном районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от парка «Царицыно» и Борисовских прудов.
Согласно данным портала, малогабаритное жилье можно приобрести и в центре столицы. В историческом центре Москвы (ЦАО) продается квартира с евроремонтом площадью 10,7 квадратного метра и стоимостью 2,35 миллиона рублей. Студия находится на первом этаже в семиэтажном кирпичном доме в Басманном районе вблизи Яузской набережной.
В марте на сайте объявлений Avito появилось объявление о сдаче в аренду помещения площадью семь квадратных метров. Оно оказалось самым маленьким сдаваемым помещением на тот момент. Арендовать жилье можно было за 8,5 тысячи рублей в месяц без учета коммунальных услуг.
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