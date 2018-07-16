Ещё
С января по июнь в Москве каждый час покупалось 16 квартир и апартаментов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С января по июнь в Москве каждый час покупалось 16 квартир и апартаментов 

Свободная пресса 41 минуту назад
Как сообщает пресс-служба компании «МИЭЛЬ-Новостройки» со ссылкой на данные Росреестра, за первые 6 месяцев 2018 года в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.
Учитывая, что в перовом полугодии 2018 года было 178 рабочих дней (без учета трех дней с 1 по 3 января, когда не работали многие отделы продаж застройщиков, а также часть агентств недвижимости), получается, что на первичном рынке Большой Москвы в день заключалось порядка 190 сделок. Если принять во внимание, что рабочий день отделов продаж длится в среднем 12 часов, то каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок, по одной сделке примерно каждые 3 минуты 80 секунд, утверждают аналитики компании.
«Итоги первого полугодия 2018 года отчётливо показали, что интерес к объектам Большой Москвы на стадии строительства растет. Продолжается перетекание спроса из Подмосковья в столицу, о чем свидетельствует рост ДДУ на протяжении последних нескольких лет, в то время как в Подмосковье наблюдается отрицательная динамика», — объясняет генеральный директор компании МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина.
Новости недвижимости: Инвалидам и пенсионерам вернут до 100% взносов за капремонт
Проблемы недвижимости: В чей карман уходят миллиарды, которые мы платим за капремонт
Свободная пресса: последние новости
Инвалидам и пенсионерам вернут до 100% взносов за капремонт Лже-спасатели охотятся за квартирами пожилых россиян Москву назвали бесперспективной для молодежи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина399
Грудинин развелся63
Туринская плащаница оказалась подделкой83
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»397
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение