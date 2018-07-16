С января по июнь в Москве каждый час покупалось 16 квартир и апартаментов

Как сообщает пресс-служба компании «МИЭЛЬ-Новостройки» со ссылкой на данные Росреестра , за первые 6 месяцев 2018 года в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.

Учитывая, что в перовом полугодии 2018 года было 178 рабочих дней (без учета трех дней с 1 по 3 января, когда не работали многие отделы продаж застройщиков, а также часть агентств недвижимости), получается, что на первичном рынке Большой Москвы в день заключалось порядка 190 сделок. Если принять во внимание, что рабочий день отделов продаж длится в среднем 12 часов, то каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок, по одной сделке примерно каждые 3 минуты 80 секунд, утверждают аналитики компании.

«Итоги первого полугодия 2018 года отчётливо показали, что интерес к объектам Большой Москвы на стадии строительства растет. Продолжается перетекание спроса из Подмосковья в столицу, о чем свидетельствует рост ДДУ на протяжении последних нескольких лет, в то время как в Подмосковье наблюдается отрицательная динамика», — объясняет генеральный директор компании МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина

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