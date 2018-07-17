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Исследование: Продажи квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы в январе-июне выросли на 90%
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Исследование: Продажи квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы в январе-июне выросли на 90% 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Продажи элитных квартир и апартаментов в новостройках Москвы в январе-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в два раза — до 810 сделок, сообщили в пресс-службе компании Point Estate.
«В I полугодии 2018 г. на первичном рынке элитной недвижимости было заключено 810 сделок. Это почти в два раза больше (на 90%), чем в I полугодии 2017 г. Во II квартале 2018 г. продали 504 апартаментов и квартир, что на 65% больше, чем в I квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в среднем в I полугодии 2018 г. элитную недвижимость можно было приобрести за 53,7 млн руб., или 531 тыс. руб. за 1 кв. м. Квартиры покупали за 62,3 млн руб., апартаменты — за 42,1 млн руб. Диапазон бюджетов сделок колебался от 13 млн руб. до 347 млн руб. Основная часть элитных покупок — 43% — проходила в бюджетах от 25 до 50 млн руб. Сделки заключались преимущественно в комплексах, номинированных в рублях (97%).
«В прошедшем полугодии основной спрос был сосредоточен в крупных известных проектах и новинках, вышедших на рынок в течение последних двух лет. Наибольшей популярностью у покупателей по-прежнему пользовались объекты, относящиеся к более бюджетному подклассу «премиум». Половина сделок была заключена всего в трех жилых комплексах: «Садовые кварталы», Capital Towers и Neva Towers», — приводятся в сообщении слова управляющего партнера компании Point Estate Ирины Калининой.
В пресс-службе добавили, что по итогам I полугодия 2018 г. средняя площадь реализованного лота составила 101 кв. м, площадь квартир составляла 116 кв. м, апартаментов — 81 кв. м. Самая маленькая элитная квартира площадью 28 кв. м была продана в ЖК RozaRossa, самая большая — таунхаус площадью 368 кв. м — в ЖК Knightsbridge Private Park. Наибольшая доля сделок приходилась на площади от 50 до 100 кв. м (50%).
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