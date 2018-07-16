Сегодня последний день уплаты НДФЛ

Сегодня 16 июля 2018 года до конца дня осталось время, чтобы граждане самостоятельно заплатили подоходный налог с полученных в 2017 годов, с которых налог никем не был удержан.

Например, направить платеж в бюджет вы должны, если в прошлом году продали квартиру, которой владели меньше 5 лет, или получили выигрыш в лотерею, с которого ее организатор не удержал налог, или получили дорогостоящий подарок не от близких родственников (ту же квартиру, автомобиль, акции).

Заплатить можно и никуда не ходя — через Интернет — на сайте ФНС для этого есть специальный раздел.

Уже завтра платить придется с наценкой в 20 процентов (в виде штрафа).