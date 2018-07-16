В чей карман уходят миллиарды, которые мы платим за капремонт

В современных строительных технологиях в мире сейчас недостатка не наблюдается. Так, например, во французском Нанте впервые в мире семья из пяти человек заселилась в дом, который был за 54 часа напечатан на 3D-принтере. Здание площадью 95 квадратных метров предназначено для проживания людей с ограниченными возможностями, управление всеми его системами осуществляются через смартфон. В Германии , в частности, в Дюссельдорфе и Баварии, при проектировании или ремонте многоквартирные дома выводятся на так называемый «нулевой» уровень энергопотребления.

И только в России никаких заметных изменений в сфере ЖКХ и строительства не происходит. «Жилой фонд страны, — констатирует президент НП управляющих недвижимостью СРО „Совладение“, член Торгово-промышленной палаты РФ Александр Павленко , — ветшает быстрее, чем мы собираемся строить новый. И даже если мы будем вводить по 120 миллионов квадратных метров недвижимости в год, все равно выбытие аварийного жилья будет идти быстрее. Да и имеющиеся инженерные коммуникации на 60% изношены».

Чтобы дом не разрушался, а нормальным образом эксплуатировался, развивает мысль эксперт, его необходимо капитализировать. То есть бюджет на его управление и содержание составлять не на основе спущенных «сверху» указаний-нормативов, а на основе того, сколько фактически потребляет тот или иной дом работ и услуг.

Но вот с капитализацией, по крайней мере в Москве , обращает внимание гендиректор НП «Индустрия Сервейинг», член комитета Торгово-промышленной палаты РФ в сфере экономики недвижимости Юрий Павленков, происходят довольно странные вещи.

— В процессе изменения принципа оценки недвижимости в стране с инвентаризационного на кадастровый некоторая капитализация регионов была определена, — говорит он. — Например, в 2016 году кадастровая оценка города Москвы показала цифру в 132 триллиона рублей. Это совокупная стоимость всех кадастровых объектов — многоквартирных домов, торговых центров, стадионов, площадей и всего остального. И я связываю сейчас эту оценку с очень прикладными вещами — с капитализацией многоквартирных домов и проведением в них капительного ремонта. Этой цифрой мэр Москвы Сергей Собянин очень гордится. Он и его команда утверждают, что на момент «приема» Москвы от Юрия Лужкова столица стоила гораздо дешевле. Теперь мы вошли в программу капитального ремонта. Платили сначала по 15 рублей, сейчас по 17 рублей с квадратного метра в некую «региональную кубышку» — Фонд капремонта Москвы под руководством Артура Кескинова . По нашей оценке, за это время собрано 132 миллиарда рублей. Так вот, обратите внимание, они условно распределены до 2044 года, и, по словам самого Кескинова, по итогам 2017 года, уже потрачено почти 50 миллиардов, а еще 50 миллиардов заавансировано на предстоящие работы.

«СП»: — И что в этом особенного или странного?

— Смотрите, они сейчас ремонтируют кому-то кровельку, кому-то систему отопления, кому-то водичку. А кому-то вообще ничего, нарисовали на бумажке и сбежали. Но когда я решил найти эти условные миллиарды в кадастровой оценке столицы, я ее не нашел. Хотя по идее эти деньги должны были увеличить капитализацию Москвы на те же 50 миллиардов рублей. Но этого не произошло.

«СП»: — Не совсем понятно, как все вышесказанное относится к какой-нибудь одинокой пенсионерке, живущей в обычной московской пятиэтажке…

— Конкретная бабушка, — уточняет Александр Павленков, — платит в конкретный Фонд капремонта свои деньги. Фонд капремонта проводит в ее доме какие-то конкретные работы. Казалось бы, цена ее квартиры с новым лифтом, с не текущей уже крышей и прочим должна повышаться. Но ничего этого не происходит. В кадастровой карте это не находит отражения. Потому что новой оценки после капремонта не происходит. И эта конкретная бабушка получает, наоборот, заниженную стоимость своей квартиры.

— Но самое главное, — добавляет Юрий Павленков, — заключается в другом. Когда через четыре года мы спросим Сергея Семеновича — а где же деньги, собранные на капремонт, ему ответить будет нечего. Мы придем к Кескинову в конце 2018 года — Артутр Львович, мол, где же наши 50 миллиардов? Он скажет — да расползлись по подрядчикам, по видам работ. Но ведь эти 50 миллиардов всегда в бюджете Москвы, по сути, были еще при Лужкове, и они тратились как раз на ремонт.

«СП»: — О чем это говорит?

— О том, что вся система учета средств в балансе страны, она очень условная. Фетиш. В Госстате этого не видно, в учете ничего не видно. Вложения в инфраструктуру не видны. В результате по той же Москве получается ситуация — приходит министр финансов Антон Силуанов и говорит — а отдай-ка, дескать, Сергей Семенович, из бюджета города обратно в казну миллиарды. Собянин отдает, а буквально через несколько минут отчитывается — вот, мы из нашего московского бюджета профинансировали дефициты бюджетов всех муниципальных образований России. Мы не против поделиться сверхдоходами, как субъект федерации. Но, позвольте, где тут сами москвичи? Которые голосуют? Которые соглашаются с этими предложениями? Все это как-то не учтено, не систематизировано. В таком преднамеренно созданном хаосе очень легко управлять миллиардами и триллионами.

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